Referendum, l”avvertimento’ di Gratteri al Foglio: “Dopo il voto con voi faremo i conti”

(Adnkronos) – “Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà ‘no’ al referendum (falso). Ci ha detto: scherzavo. E ha aggiunto: ‘Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'”. Lo racconta su X il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, postando l’articolo uscito questa mattina sul suo giornale nel quale si riporta la conversazione con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul caso Sal Da Vinci.  

Il fresco vincitore di Sanremo, ‘reo’ di aver cantato ‘Per sempre sì’ in era di Referendum, è diventato infatti suo malgrado il ‘casus belli’ di una campagna per la riforma della giustizia farcita di ‘fraintedimenti’, aggressioni verbali e ‘scherzi’, ricostruisce il Foglio, spiegando che i fatti prendono il via da una ospitata a La 7 dove il procuratore ha detto che Sal Da Vinci canta ‘Per sempre Sì’, ma alla fine voterà No. “Era tutto uno scherzo”, dice Gratteri. “Ridevo con il presentatore”, spiega al quotidiano. 

Ma, incalzato dalla giornalista sul fatto che il vincitore del festival di Sanremo ha dovuto smentire, si fa serio: “Senta, con voi del Foglio… Se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure. Fatelo. Non è un problema. Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti”. “I conti?”, ribatte il cronista del quotidiano diretto da Cerasa, che parla di un “avvertimento (ben poco allegro)” da parte del magistrato. “Nel senso che tireremo una rete”. “Lei, o chi per lei, è in buona fede? E allora potrà credere che io giocavo – ribadisce – Tutto un gioco tra me e il presentatore. Ci siamo guardati, abbiamo riso, riguardi la trasmissione”. Il rischio, però, è di non distinguere più tra il serio e il faceto, lo ammoniscono dal Foglio. “Peggio per chi non distingue”, si smarca il procuratore. “Il punto è semplice – chiosa – a una battuta ho risposto con una battuta”.  

Il Foglio chiederà l’intervento di Fnsi e Odg. Domani, dunque, apprende l’Adnkronos, sulle pagine del quotidiano si chiederà a Fnsi e Odg se considerano la tutela dell’articolo 21 della Costituzione sempre obbligatoria o se ci siano delle deroghe quando si tratta di qualcuno in particolare. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

