Referendum riforma della giustizia, il sondaggio: sì al 55%

(Adnkronos) – Il sì avanti nel referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Nell’ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24 è stata chiesta agli italiani l’intenzione di voto in vista della consultazione. Il sì è al 55% e il no al 45%, con un’affluenza stimata al 62%. In questo caso, a differenza dei referendum abrogativi, non è previsto un quorum.

Tra gli elettori di centrodestra il sì è al 96% (no al 4%) e tra quelli di opposizione il no è all’88% (sì al 12%). Tuttavia, nella totalità del campione la maggioranza assoluta (59%) dichiara che nella scelta su cosa votare pesano di più motivazioni tecniche, nel merito della riforma, mentre solo per una minoranza (27%) incidono di più motivazioni politiche, relative al giudizio sul governo guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

