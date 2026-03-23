Referendum, vince il No con il 53,3%. Meloni: “Rispettiamo voto”. Schlein esulta: “Fermata riforma sbagliata”. Centrosinistra in festa a Roma – La diretta

(Adnkronos) – Nettissima vittoria del No nel referendum sulla riforma della giustizia: quando sono state scrutinate 61.531 sezioni su 61.533, il No è infatti al 53,36% mentre il Sì è al 46,64%, secondo i dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale. A votare No sono stati oltre 14.980.000, oltre 13.000.000 i Sì.

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”, il commento della premier Giorgia Meloni mentre si va verso la chiusura dello scrutinio.

“Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano”, il commento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

“Abbiamo vinto. Abbiamo fermato una riforma sbagliata ed è una vittoria ancora più bella perche partivamo da sconfitta annunciata”, le prime parole della leader Pd Elly Schlein al Nazareno, prima della festa in piazza Barberini e del corteo diretto a piazza del Popolo.

L’affluenza definitiva al voto per il referendum sfiora il 59%: il dato si attesta infatti al 58,93% in base ai dati disponibili sul sito Eligendo.

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