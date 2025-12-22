11.7 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Referendum, voto in due giornate ma è attesa per la data: resta ipotesi entro marzo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Come deciso dal Consiglio dei Ministri il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà in due giornate, domenica e lunedì, ma la data della consultazione non è stata ancora decisa. E non si sarebbe affrontato il tema nella riunione di oggi del governo. Resta, a quanto si apprende, l’ipotesi di andare al voto in una finestra temporale tra il 5 e il 20 marzo, quindi, la domenica 8 e il lunedì 9 marzo oppure il weekend successivo del 15 e 16 marzo per rispettare la tempistica prevista dopo il decreto di indizione.  

E’ ancora però da chiarire in che termini l’iniziativa dei 15 cittadini che hanno depositato richiesta di raccolta firme possa incidere su un possibile allungamento dei tempi. Fonti qualificate ritengono che un eventuale slittamento della data non andrebbe oltre la fine di marzo. Intanto oggi la raccolta firme online, dopo la richiesta dei 15 cittadini, si è formalmente aperta sulla piattaforma nazionale e al momento sono quasi 1800 i sostenitori dell’iniziativa. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12.9 °
10.5 °
66 %
2.2kmh
75 %
Lun
11 °
Mar
12 °
Mer
11 °
Gio
9 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1313)ultimora (1175)sport (54)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati