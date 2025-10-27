13.8 C
Reggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse folgorata mentre faceva la doccia

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A Novellara (Reggio Emilia) una 28enne di origine cubana è stata trovata morta in un bagno ricavato nei pressi del garage. 118 e carabinieri sono intervenuti sul posto. L’allarme è stato dato circa alle 3 di notte dalla nonna, che l’ha trovata a terra, forse perché rimasta folgorata mentre faceva la doccia. A provocare il decesso potrebbe essere stata una stufetta elettrica. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte.  

cronaca

