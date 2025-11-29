10.9 C
Reggio Emilia, crolla il soffitto di un’abitazione a Boretto: feriti madre e figlio

(Adnkronos) – Una parte del soffitto di un’abitazione è crollata oggi, sabato 29 novembre, intorno alle 9.30 di questa mattina a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Feriti in modo non grave una donna di 91 anni e il figlio con lei in casa, un 65enne residente a Brescello.  

Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Guastalla e una squadra dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’immobile, dichiarato non agibile in attesa di ulteriori verifiche strutturali. Madre e figlio sono stati trasportati al pronto soccorso di Guastalla per gli accertamenti e le cure del caso. Nessuno dei due è in pericolo di vita. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

