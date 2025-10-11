16.7 C
Regionali 2025, la Toscana domani e lunedì al voto

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Regione Toscana al voto domenica 12 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre si legge sul sito del Viminale. 

Sono oltre 3 milioni gli elettori toscani chiamati alle urne.  

A contendersi la carica di governatore della Toscana tre candidati. Il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, per il centrodestra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile.  

politica

