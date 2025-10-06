Regionali Calabria, l’abbraccio di Tajani a Occhiuto: “Vittoria del centrodestra unito”

21 C
(Adnkronos) – Applausi e abbraccio al comitato per Roberto Occhiuto, governatore uscente e candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria. In un video diffuso sui social dal segretario di Forza Italia Antonio Tajani, è stata questa la reazione alla prima proiezione che attribuiva al candidato il 58% delle preferenze. Appena il dato è appare sullo schermo televisivo, i presenti hanno applaudito, mentre Tajani ha abbracciato l’esponente di Forza Italia. “La vittoria di Forza Italia e di Roberto Occhiuto. La vittoria del centrodestra unito. Per la Calabria e per la sua gente”, scrive Tajani nella didascalia che accompagna il video. 

politica

© Riproduzione riservata

