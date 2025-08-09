37.7 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – C’è la data per le elezioni regionali in Calabria. “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025” annuncia Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria. ”Il centrodestra – aggiunge – con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

