Regionali Campania, Musumeci e Sangiuliano: “Procida merita centralità”



REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – L’isola di Procida al centro del dibattito politico per le elezioni regionali in Campania con la visita del ministro Nello Musumeci, che ha la delega alle isole minori, e il capolista di Fratelli d’Italia Gennaro Sangiuliano, con la candidata Ione Abbatangelo. Ad accoglierli l’ex sindaco e già deputato Luigi Muro. Grande partecipazione dei cittadini alla manifestazione presso il Procida Hall, al centro tutti i temi delle isole. “Procida ha una grande e nobile storia che merita centralità nelle strategie della Regione Campania – ha spiegato Sangiuliano – È scandaloso che qui sia stato soppresso il presidio ospedaliero e la pessima qualità dei collegamenti marittimi con Napoli”.  

Il ministro Nello Musumeci ha affermato che per la prima volta le piccole isole sono al centro di una strategia fattiva del governo. “La nobiltà di questi luoghi merita attenzione e cura”. 

