Regionali, fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani: resta il nodo della Lombardia

(Adnkronos) – Trovato l’accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso anche della partita in Lombardia. Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.  

Nessuna conferma sul faccia a faccia ma secondo alcune autorevoli fonti parlamentari della maggioranza, sul tavolo del ‘bilaterale’ ci sarebbero stati anche gli equilibri per il dopo voto in Veneto.  

 

“Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto” ha detto Matteo Salvini a nome della Lega. “Sarà annunciato al momento opportuno, riconoscendo il diritto di individuare il candidato presidente, da scegliere con la coalizione, al partito con il più recente maggior peso elettorale in Lombardia precedente le elezioni”.  

 

© Riproduzione riservata

