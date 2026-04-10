18 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Report, audio Sangiuliano: archiviata inchiesta su Ranucci

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stata archiviata dal Tribunale di Roma l’inchiesta che vedeva indagati il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il giornalista Luca Bertazzoni per interferenze illecite nella vita privata in relazione alla vicenda della diffusione di un audio in una puntata di Report tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. “I pm in ordine al profilo di cui all’art. 615 bis c.p. inizialmente ipotizzato anche a carico degli attuali indagati, si determinavano a richiedere l’archiviazione – scrive il gip Rosamaria De Lellis nell’ordinanza di archiviazione – fornendo una incisiva motivazione alla quale per la correttezza dell’analisi dei fatti di causa, si ritiene di aderire, ritenuta assorbente l’assenza dell’elemento soggettivo del reato”.  

In sede di opposizione, le difese di Corsini e Sangiuliano, “al fine di dimostrare l’elemento psicologico della fattispecie criminosa, insistevano nella prosecuzione delle indagini, chiedendo una valutazione di più ampio respiro anche attraverso l’escussione del Direttore dell’area approfondimenti della Rai, Paolo Corsini, e l’acquisizione sia della copia forense dei supporti informatici della Boccia sia della videoregistrazione della seduta della Commissione di Vigilanza Rai in Parlamento”.  

Il gip ritiene che “la vicenda illustrata e documentata dai denuncianti attraverso l’opposizione, vada dichiarata inammissibile, con conseguente accoglimento dell’archiviazione formulata dai pm che nel merito si condivide in ogni sua parte”. Secondo il giudice “nel caso in analisi, non vi è alcun elemento per ritenere che i giornalisti di Report fossero consapevoli del luogo in cui avveniva la conversazione privata, intercorsa tra i coniugi Sangiuliano-Corsini, mandata in onda, in minima parte, l’8 dicembre 2024” e si tratta di “una condotta espressione del diritto di cronaca, rispettosa dei canoni di veridicità della notizia riportata, della continenza espositiva e dell’interesse pubblico”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
18 °
18 °
58 %
1.8kmh
9 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
23 °
Lun
21 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1272)ultimora (736)sport (138)salute (61)Tecnologia (59)lavoro (51)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati