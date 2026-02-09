9.7 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Report, Gasparri: “Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Domani, martedì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ha chiesto di essere ascoltato in commissione antimafia il procuratore della repubblica di Caltanissetta. Oggetto dell’audizione la confutazione delle bugie dette da Report sulle stragi di mafia e su alcuni bugiardi che Ranucci eleva a portatori di verità. Sarà una nuova e importante audizione del procuratore De Luca che poi successivamente in altra seduta risponderà alle domande. L’audizione si può seguire attraverso i normali canali parlamentari perché non sarà secretata e merita la massima visibilità perché una fonte giudiziaria, seria ed autorevole, dirà quel che va detto sulle bugie di Report. Basterà usare quel che De Luca dirà nella sede parlamentare”. Così in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.7 ° C
10.7 °
8.2 °
75 %
0.5kmh
40 %
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
13 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1280)sport (77)Eurofocus (55)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati