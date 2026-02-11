13.2 C
Repubblica del Congo, 5 anni fa l’omicidio dell’ambasciatore Attanasio: a Milano messa con Parolin

(Adnkronos) – Sarà il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a presiedere, domenica 22 febbraio, alle 11.30, nella Chiesa di San Giorgio in piazza Solari a Limbiate (Milano), la messa per il quinto anniversario della morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, rimasto ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. 

Dopo la celebrazione, alle 15.15, il team legale dei genitori di Attanasio, coordinato dall’avvocato Rocco Curcio, terrà, insieme al padre dell’ambasciatore, Salvatore Attanasio, un breve incontro con la stampa, nel corso del quale renderà noti alcuni elementi di natura investigativa, maturati negli ultimi mesi nell’ambito delle attività di approfondimento all’estero.  

