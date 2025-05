Rerum Novarum di Leone XIII, la profezia sociale della Chiesa che parla ancora oggi

(Adnkronos) – Il 15 maggio del 1891, in un’Europa segnata dalle tensioni della rivoluzione industriale, Papa Leone XIII pubblicava la “Rerum Novarum” – “delle cose nuove” – un’enciclica destinata a cambiare per sempre il rapporto tra Chiesa e società. Oggi, a oltre 130 anni di distanza, quelle parole tornano con forza alla luce, anche per un’altra ragione: sul soglio di Pietro è salito Papa Leone XIV, il primo a scegliere quel nome dopo 122 anni. Un omaggio non casuale, quello del nuovo Pontefice statunitense Robert Francis Prevost, che sembra voler raccogliere l’eredità del suo predecessore: un Papa che non ebbe paura di parlare di giustizia sociale, diritti dei lavoratori e dignità umana in un’epoca dominata da squilibri economici e conflitti ideologici. La “Rerum Novarum” fu infatti un testo pionieristico. Per la prima volta, la Chiesa prendeva posizione in modo diretto sulle condizioni delle masse operaie, condannando tanto il capitalismo selvaggio quanto il socialismo rivoluzionario. Leone XIII difendeva la proprietà privata, ma ne denunciava l’uso ingiusto e oppressivo; rivendicava per i lavoratori un salario giusto, il diritto al riposo, la libertà di organizzarsi in sindacati, e soprattutto il riconoscimento della loro dignità. Lo Stato, secondo l’enciclica di Leone XIII, ha il dovere di intervenire in favore del bene comune, senza cadere però nel controllo totalitario. È qui che nasce la dottrina sociale della Chiesa, sviluppata poi da tanti altri Papi, fino ai giorni nostri con “Laudato si'” e “Fratelli tutti” di Papa Francesco. L’elezione di Papa Leone XIV riapre dunque un discorso antico e attualissimo. Il mondo di oggi, segnato da diseguaglianze globali, sfruttamento del lavoro e nuove forme di povertà, ha ancora bisogno della profezia di quella “Rerum Novarum”. Il nome scelto non è solo simbolico: è una dichiarazione d’intenti. Come scriveva Leone XIII, “il lavoro non è una merce, ma una parte essenziale della dignità dell’uomo”. Una frase che, oggi più che mai, suona come un programma. (di Paolo Martini) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)