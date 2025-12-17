11 C
Revenge porn, estinto reato per La Russa jr. Condanna a un anno per l’amico

REDAZIONE
(Adnkronos) – La giudice di Milano Maria Beatrice Parati ha ritenuto congruo il risarcimento offerto da Leonardo Apache La Russa, accusato di revenge porn, e ha stabilito che per lui non è necessaria la giustizia riparativa. Un provvedimento che di fatto estingue il reato. Condannato a un anno (pena sospesa) l’amico deejay Tommaso Gilardoni per aver inviato a un’altra persona il video registrato la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 a Milano dove si mostra un rapporto con una ragazza. Entrambi lo scorso ottobre erano stati definitivamente archiviati dal gip per violenza sessuale. 

