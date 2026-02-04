10.1 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Riammissione Russia, anche Ue boccia Infantino: “Non si ignori dolore causato da guerra”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Anche Bruxelles boccia l’ipotesi, avanzata da Gianni Infantino, di riammettere la Russia alle competizioni calcistiche internazionali. “Lo sport non esiste nel vuoto. Riflette chi siamo e ciò che scegliamo di rappresentare”, ha scritto su X il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, chiedendo di mantenere le sanzioni e lanciando l’hashtag #YellowCardForFIFA. “Permettere agli aggressori di tornare nel calcio globale come se nulla fosse accaduto ignora i rischi reali per la sicurezza e il profondo dolore causato dalla guerra”, ha aggiunto.  

Infantino aveva dichiarato a Sky News che divieti e boicottaggi “hanno solo creato più frustrazione e odio” e che sarebbe un segnale positivo vedere “ragazzi e ragazze della Russia” tornare a partecipare ai tornei in Europa. Parole che hanno scioccato Kiev. “679 ragazze e ragazzi ucraini non potranno mai più giocare a calcio: la Russia li ha uccisi – ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha – E continua a ucciderne altri, mentre dei degenerati morali suggeriscono di revocare i divieti, nonostante la Russia non abbia messo fine alla sua guerra”. 

Di segno opposto la risposta del Cremlino, che ha accolto con favore le parole del presidente del numero uno Fifa. “Abbiamo visto queste dichiarazioni e le accogliamo con favore – ha detto il portavoce Dmitry Peskov – È ora di iniziare a pensarci”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
10.1 ° C
10.8 °
8.7 °
81 %
1kmh
100 %
Mer
10 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1548)ultimora (1380)sport (74)Eurofocus (56)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati