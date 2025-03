Riarmo Unione europea, Eurocamera approva risoluzione

(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza, a Strasburgo, la risoluzione sul Libro bianco Ue sulla difesa, che contiene alcuni passaggi sul piano ReArmEu presentato da Ursula von der Leyen, basato sull’articolo 122 del Tfue che esclude l’Aula dall’iter, come era successo per Next Generation Eu. Il testo è passato con 419 voti favorevoli, 204 contrari e 46 astenuti, su 669 votanti. “È ora di costruire un’Unione Europea della difesa che garantisca la pace nel nostro continente attraverso l’unità e la forza”, aveva detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, per perorare davanti agli eurodeputati la causa del riarmo dell’Europa, di fronte al rinato imperialismo russo. “Alcide de Gasperi disse ‘Non abbiamo bisogno solo della pace tra noi, ma di costruire una difesa comune. Non si tratta di minacciare o conquistare, ma di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno, mosso dall’odio contro un’Europa unita. Questo è il compito della nostra generazione'”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)