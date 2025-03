Riarmo Unione europea, Pd si divide su voto risoluzione all’Europarlamento

(Adnkronos) – Pd diviso sul voto sulla risoluzione sul Libro bianco sulla difesa dell’Unione europea, che contiene passaggi sul piano ReArmEu. La delegazione degli eurodeputati dem a Strasburgo si è frammentata con 10 favorevoli e 11 astenuti. Hanno votato a favore, secondo il roll call, Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Irene Tinagli, Raffaele Topo. Si sono astenuti Lucia Annunziata (inizialmente data tra i favorevoli, ma l’errore è stato subito corretto), Brando Benifei, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan e il capodelegazione Nicola Zingaretti. “Non abbiamo votato sul piano ReArm Europe ma sulla risoluzione, su cui io mi sono astenuto dopo aver votato tutti gli emendamenti che consentivano di modificarne il testo. Se avessi votato no sarebbe mancato quel po’ di più che ha consentito alla delegazione Pd di avere la maggioranza pro Elly Schlein”, dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, lTarquinio. “C’è una parte importante della delegazione europea Pd che ha sostenuto la linea di Schlein, e sono più di quelli che hanno fatto una scelta diversa”. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, di Forza Italia hanno votato a favore. Contro il testo hanno votato, secondo il roll call, i parlamentari di Lega, Avs (sia Verdi che Sinistra Italiana, che siedono in due gruppi diversi) e Movimento 5 Stelle. Astenuta metà della delegazione del Pd. A favore Sandro Gozi, di Renew Europe, che però è stato eletto in Francia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)