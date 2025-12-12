10 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Riccardo Chailly torna sabato sul podio della Scala dopo il malore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Riccardo Chailly tornerà domani, sabato 13 dicembre, a dirigere Lady Macbeth, dopo il malore di mercoledì scorso. A darne notizia è la stessa Scala di Milano Una promessa mantenuta, visto che ieri sui social aveva scritto che “sarebbe tornato molto presto”, dopo il ricovero al Centro cardiologico Monzino.  

 

Il maestro Chailly è stato colto da un malore mercoledì sera, mentre dirigeva la seconda recita di ‘Una lady Macbeth del distretto di Mcensk’ al Teatro alla Scala. La rappresentazione era stata interrotta e il 72enne era stato portato con l’ambulanza per accertamenti al Monzino di Milano.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10 ° C
12.3 °
9.3 °
75 %
1.5kmh
0 %
Ven
9 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1371)ultimora (1250)sport (61)demografica (31)Eurofocus (29)attualità (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati