9 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ricerca, Vecchioni: “Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In questo mondo fatto di drammi, malattie e problematiche, ho immaginato di incontrare il dolore in persona. Tutti dobbiamo affrontarlo, ma bisogna farsi forza perché quando il cuore e la mente stanno bene il corpo li segue. E’ un messaggio di speranza che dedico a chi convive con la sclerosi multipla, ma anche ai familiari, amici e ai caregiver che condividono con loro il dolore”. Lo ha detto il cantante Roberto Vecchioni, dal palco della Charity Dinner 2025 di Aism – Associazione italiana sclerosi multipla a Milano, alla presenza di circa 400 ospiti per una serata all’insegna della sensibilizzazione sulla patologia e della solidarietà per sostenere la ricerca di una cura efficace.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
9 ° C
10.1 °
7.5 °
81 %
0.5kmh
100 %
Lun
9 °
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1432)ultimora (1342)sport (45)demografica (45)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati