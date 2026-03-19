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Ricerca, Zorloni (Wired Italia): “Ssn avanza e progredisce con la tecnologia”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Questa è la nona edizione di ‘Wired health’, un evento ormai consolidato per il mondo delle start up, della ricerca, del biotech, delle istituzioni sanitarie e accademiche nel mondo della medicina e della salute in generale”. Così Luca Zorloni, direttore Wired Italia, introducendo l’edizione 2026 di ‘Wired health – Beyond’, l’evento patrocinato da Comune di Milano e Assolombarda, dedicato ai modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari.  

“Abbiamo scelto il sottotitolo ‘Beyond’ – prosegue – perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e può contribuire a una buona salute. L’abbiamo fatto parlando di neuroscienze con il San Raffaele e con tante start up che ci hanno portato dei progetti di grande visione, ma anche con Bracco che ha mostrato come le tecniche diagnostiche, come la radiografia, possano essere applicate in un campo diverso, ovvero quello dell’arte. Tutto ciò – conclude – ci dimostra come le scienze abbiano dei fondamentali tecnologici enormi che oggi, con la sfida dell’Ai, da un lato, e del supercalcolo dall’altro possono portare a un grande progresso e a un avanzamento per il nostro Servizio sanitario nazionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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