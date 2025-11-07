16.7 C
venerdì 7 Novembre 2025
Rifiuti, Galdo (Cial): “Rapporto sostenibilità è azione di responsabilità sociale”

(Adnkronos) – “È il primo anno che realizziamo un rapporto di sostenibilità e non si tratta solo di un adempimento formale, è un modo per rendere conto alle aziende che rappresentiamo e ai cittadini, con i quali comunichiamo tutti i giorni, riguardo a quello che il mondo dell’alluminio fa”. Lo ha detto Gennaro Galdo, responsabile comunicazione di Cial – Consorzio nazionale imballaggi alluminio, all’edizione 2025 di Ecomondo a Rimini, la fiera dedicata alla sostenibilità e all’economia circolare.  

“Non è scontato – prosegue Galdo – perché il mondo dell’alluminio, dalla produzione fino al riciclo in fonderia, è mondo complesso, rendicontarlo è dunque un lavoro che va fatto, perché è un’azione di responsabilità sociale, quasi un obbligo di trasparenza che ci è dovuto”.  

“Da questa relazione emerge che l’industria dell’alluminio in Italia è in salute dal punto di vista della responsabilità, perché le aziende che rappresentiamo sono tutte impegnate nella riduzione dei rifiuti, così come i centri di selezione con i quali lavoriamo, che selezionano il materiale e lo trasportano fino all’arrivo in fonderia – continua – In una delle dodici fonderie del nostro sistema abbiamo potuto appurare che si tratta di aziende responsabili, il che ci rende orgogliosi di rappresentare questo sistema”.  

