Rimini, incendio in palazzina: 2 morti e decine di persone evacuate

(Adnkronos) – Due persone, un uomo e una donna, sono morte in un incendio scoppiato questa sera in un appartamento di una palazzina a Rimini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato e soccorso i residenti bloccati nella struttura dal fumo: otto di loro sono stati affidati alle cure del personale medico. Incendio spento, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)