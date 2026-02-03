Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo

(Adnkronos) – Niente più traccia di Fabrizio Corona e Falsissimo su Instagram. Nelle ultime ore, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando i profili social di Fabrizio Corona. Su Instagram niente più post, né sul suo profilo personale, né nella pagina Falsissimo dove le ultime puntate avevano provocato una reazione legale di Mediaset e di Alfonso Signorini. La rimozione di queste ore, da quanto trapela, sarebbe legata a un’azione legale di Mediaset che va a colpire, come nel caso dell’ultima puntata dello scorso gennaio, le leggi che riguardano il copyright.

“Contro Fabrizio Corona è in atto un’operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. E’ censura pura e la gente lo capisce bene”. Ivano Chiesa, da sempre legale di Fabrizio Corona, non usa mezzi termini per commentare, interpellato dall’Adnkronos, la decisione di alcune piattaforme digitali di rimuovere e cancellare i contenuti social di Fabrizio Corona e del profilo Falsissimo dopo le puntate contro Mediaset e alcuni suoi volti noti.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)