Risponde a un annuncio di lavoro ma viene violentata, un arresto a Ragusa

(Adnkronos) –
Ha risposto ad un annuncio di lavoro, pubblicato su un noto portale, per svolgere le pulizie in alcuni appartamenti affittati a turisti, ma quando si è recata sul posto è stata violentata. La vittima è una donna di 28 anni che, dopo la violenza, è caduta in uno stato di afflizione tale da indurla a comportamenti autolesionistici. Le indagini dei carabinieri, scattate dopo la denuncia della donna che aveva confidato la violenza subita al proprio medico curante e a un familiare, hanno portato all’arresto dell’uomo, un 58enne ragusano, con precedenti analoghi.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

