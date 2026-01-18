6.5 C
Risposta a una mano di Sakkari, colpo del torneo agli Australian Open?

(Adnkronos) –
C’è già il colpo del torneo agli Australian Open? Nella prima giornata dello Slam di Melbourne oggi, domenica 18 gennaio, la greca Maria Sakkari, numero 53 del mondo, ha sfornato una risposta da urlo nel match, poi vinto in due set contro la francese Jeanjean. Nel corso del secondo set, sul punteggio di 4-2 in favore della greca, la tennista transalpina trova un buon servizio a uscire, ma senza fare i conti con la risposta dell’avversaria. 

Sakkari colpisce infatti la pallina allontanandosi dal campo con un dritto a una mano che passa a lato della rete e si spegne nel campo avversario, lasciando immobile Jeanjean. La reazione della greca è quasi incredula: si porta le mani alla testa e rimane a bocca aperta.  

“Gioco da 25 anni. Non avrei mai immaginato di poter colpire con quel tipo di risposta”, ha detto Sakkari nell’intervista post partita, “lo puoi vedere da Federer, da Alcaraz e poi ci sono io. E io dico ‘Ah!'”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

