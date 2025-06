Rissa nel carcere di Sanremo, quattro detenuti ricoverati

(Adnkronos) – Notte ad alta tensione nel carcere di Sanremo, dove la polizia penitenziaria è stata impegnata fino alle 3 del mattino a sedare una rissa tra detenuti in evidente stato di ubriachezza. Quattro di loro sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso. L’allarme ha reso necessario il rientro in servizio di una ventina di agenti. A denunciarlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria, che da tempo parla di un sistema penitenziario fuori controllo: “Le nostre prigioni sono piazze di spaccio in cui circola di tutto: alcol, smartphone, stupefacenti. Sanremo è la punta dell’iceberg”. Pagani denuncia condizioni di lavoro insostenibili: turni fino a 26 ore, straordinari non pagati e un organico sotto di 18mila unità rispetto al necessario. “Non solo non si riesce a garantire la sicurezza, ma qualcuno può rimanerne vittima o approfittarne. Le carceri italiane – conclude – sono ormai fuori dalla legalità. Servono interventi urgenti su organici, sfollamento e riforme di sistema. Domani potrebbe essere troppo tardi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)