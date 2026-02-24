10.1 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Ritocchini col botox, 20 cammelli squalificati dal concorso di bellezza

(Adnkronos) – Labbra gonfiate col botox, miorilassanti per ammorbidire il muso, iniezioni di silicone per espandere la gobba. E’ diventato un caso il concorso di bellezza per cammelli in Oman dopo la squalifica di ben venti animali, lasciati fuori dalla competizione dopo essere stati sottoposti dai proprietari a interventi di chirurgia estetica per migliorarne l’aspetto. La notizia arriva dall’Oman, precisamente da Muscat, luogo di uno degli eventi che celebrano la tradizione beduina e vedono migliaia di cammelli competere per premi dall’importo significativo. 

A spingere al ‘ritocchino’ persino sui cammelli, spiega il Daily Mail, gli elevati standard del concorso che hanno portato “molti allevatori a cercare un vantaggio, utilizzando iniezioni di Botox… I veterinari coinvolti nella competizione sono stati i primi a notare tali miglioramenti estetici, spingendo i funzionari a squalificare i 20 cammelli coinvolti”. 

 

© Riproduzione riservata

