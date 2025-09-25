18 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Rivali alla cena con Trump, Kate ruba la scena a Camilla. E la regina la mette da parte

(Adnkronos) – Kate ha rubato la scena a Camilla durante la visita di Donald Trump, la scorsa settimana a Windsor. Anzi, la principessa ha addirittura oscurato la regina. Che però non ci è stata, ricordando alla moglie del principe William che per ora è lei a comandare, e intimandole, anche con un gesto della mano, di spostarsi, mentre era intenta a conversare con la first lady Melania nel giardino del Castello. Catherine Middleton ha prontamente obbedito all’ordine della sovrana, ma si è subito dopo presa la rivincita, assicurandosi i riflettori durante la cena con il presidente americano.  “Camilla è stata estremamente gentile e solidale con Kate durante le sue recenti difficoltà, ma è territoriale per natura e anche irritabile”, ha detto una fonte all’Examiner. “La infastidisce moltissimo questa narrativa secondo cui i principi di Galles non possono sbagliare e che Kate può andarsene in giro quando ne ha voglia, agitando la sua bacchetta magica e autoproclamandosi il membro più popolare della monarchia”. Ma sia il fastidio, che l’ordine perentorio della regina, nulla hanno potuto di fronte al fascino di Kate, che ha messo in secondo piano il ruolo di Camilla. Secondo una fonte che ha parlato con Closer, durante la visita di Trump alla reggia di re Carlo, “la tensione era impossibile da ignorare. Ogni gesto e ogni scelta di colore dell’abbigliamento sembrava una scelta di potere. Era Kate ad attirare l’attenzione, e questo non è andato giù a Camilla. Dal momento in cui Kate è arrivata, ha dimostrato di essere la vera protagonista”. Quando Camilla, dicendole “spostati”, ha cercato di far uscire di scena Kate, la principessa “si è sentita messa da parte”, ha spiegato la fonte. “Ha lavorato duramente per affermarsi come il futuro della monarchia, e sentirsi chiedere di farsi letteralmente da parte è stato umiliante. Non lo tollererà più”. E poi, a cena, tutti gli occhi erano di nuovo puntati sulla moglie di William, seduta accanto a Trump, che ha parlato “per la maggior parte del tempo” con lei. “Era radiosa, composta e in tutto e per tutto rappresentava la futura regina. Sedersi accanto a Trump non faceva che enfatizzare il suo potere da star. Camilla appariva elegante, ma Kate dominava la sala. Quel contrasto non è sfuggito a nessuno, men che meno a Camilla stessa”.  —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)

