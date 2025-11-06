16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rivolta a Miss Universo, organizzatore insulta concorrente ed è bufera

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Polemica e solidarietà femminile nel corso di Miss Universe in Thailandia. La candidata messicana Fátima Bosch è stata chiamata “stupida” dal direttore nazionale thailandese Nawat Itsaragrisil e ha deciso di lasciare la sala. In solidarietà, tutte le altre reginette, che rappresentavano i propri Paesi, l’hanno seguita. 

“Se segui le indicazioni del direttore della tua nazione, sei stupida”, queste le parole pronunciate in diretta streaming dal direttore nazionale thailandese Nawat Itsaragrisil. E quando Fátima Bosch ha provato a controbattere, l’uomo si è alterato e ha provato a zittirla: “Non ti ho dato la parola”. 

Quando Miss Messico decise di alzarsi e lasciare la sala, tante altre concorrenti l’hanno seguita. ” Sedetevi. Se volete continuare il concorso – dice allora Itsaragrisil – sedetevi”. 

In seguito, parlando con i giornalisti, Bosch ha detto: “Se qualcosa ti costa la dignità, devi andartene”. “Siamo donne forti e questa è una piattaforma per le nostre voci e nessuno può metterle a tacere”, ha aggiunto. 

In un video pubblicato sui social network il presidente dell’Organizzazione Miss Universo, Raúl Rocha, ha fatto sapere che non permetterà “che i valori di rispetto e dignità nei confronti delle donne vengano violati” e ha dichiarato di essere profondamente “indignato” per “la pubblica aggressione di Nawat” Itsaragrisil nei confronti di Fátima Bosch.  

“Ogni donna deve essere rispettata e Fatima rappresenta il suo Paese, come ognuna delle 122 concorrenti che si trovano in Thailandia” 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.8 °
14.6 °
58 %
1.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
17 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1551)ultimora (1444)sport (66)demografica (41)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati