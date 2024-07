Rivolta al Cpr di Ponte Galeria, materassi bruciati e persone sul tetto

(Adnkronos) – Ennesima rivolta all’interno del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di via Cesare Chiodi, a Ponte Galeria. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, intorno alle 12 una ventina di ospiti della struttura avrebbe rotto e aperto la porta che delimita il Settore 4 uscendo nei corridoi. Una decina i materassi bruciati, mentre in tre sono riusciti a salire sul tetto. Sul posto poliziotti e vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)