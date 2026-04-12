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Rivoluzione Bundesliga, una donna allenatore: Union Berlino sceglie Eta

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(Adnkronos) – Una donna allenatore in Bundesliga. L’Union Berlino affida la guida della prima squadra a Marie Louise Eta, che diventa la prima donna ad allenare una squadra del massimo campionato tedesco. Il club della capitale ha annunciato l’esonero del tecnico Steffen Baumgart dopo la 29esima giornata. L’Union Berlino, con 32 punti, è ancora relativamente lontana dalla zona retrocessione. Toccherà a Eta, che sinora ha allenato l’Under 19 e guiderà la squadra femminile nella prossima annata, condurre in porto la stagione. 

“Considerato il distacco in classifica nella parte bassa, la nostra permanenza in Bundesliga non è ancora assicurata”, ha dichiarato Eta in vista delle ultime partite della stagione. “Sono felice che il club mi abbia affidato questo incarico impegnativo. Uno dei punti di forza dell’Union è sempre stata, e rimane, la capacità di fare fronte comune in situazioni come questa. E, naturalmente, sono convinta che conquisteremo i punti cruciali con la squadra”. 

 

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