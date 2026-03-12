14.6 C
Rizzetto (FdI): "Puntiamo a mercato del lavoro inclusivo"

REDAZIONE
(Adnkronos)   

“Il nostro obiettivo è un mercato del lavoro che sia sempre più inclusivo e accessibile. L’accessibilità è la porta d’ingresso principale, eppure oggi ci scontriamo con una realtà pragmatica: molte aziende, specialmente quelle meno strutturate, faticano ancora a integrare lavoratori con disabilità, nonostante gli obblighi di legge”. Lo ha detto oggi a Verona, nell’ambito della manifestazione Fieristica LetExpo, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, partecipando al panel ‘Il ruolo di società, mondo del lavoro e terzo settore per costruire una vera inclusione’, moderato da Massimo Giletti. 

  

I motivi che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo esplicitato dal Deputato sono presto detti: “La verità è che persiste una resistenza culturale nell’inserire determinati contesti di fragilità all’interno del tessuto aziendale; tanto è vero che alcune realtà preferiscono ancora pagare le sanzioni piuttosto che assumere persone con disabilità o altre abilità”. 

  

Come superare lo scoglio? Rizzetto risponde così: “La normativa recente ha innalzato il numero di assunzioni obbligatorie, ma dobbiamo concentrarci su quanto queste persone possano effettivamente dare: moltissimo – riflette – È innegabile che siano stati fatti passi importanti, specialmente nell’accelerazione delle politiche attive. Queste però non devono riguardare solo alcune categorie – conclude – ma l’intera platea dei lavoratori”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

