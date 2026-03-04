16.1 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rizzo (UniPi): “Screening e immunizzazione pilastri per prevenire Hpv”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In questo momento l’immunizzazione e lo screening rappresentano il pilastro più importante della prevenzione. Ovviamente è importantissimo continuare a lavorare e a raggiungere quanta più popolazione target possibile, per ottimizzare le strategie. In Italia ci sono dei piani specifici, in particolare per la vaccinazione contro il Papillomavirus. A 360 gradi si è cercato di integrare la raccomandazione su screening e vaccinazione sia nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale, sia nel Piano nazionale cronicità, sia nel Piano nazionale oncologico”. Lo ha detto Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e Medicina preventiva all’università di Pisa, intervenendo all’Health Summit Investing for Life organizzato oggi a Roma da Msd Italia.  

“Sarebbe necessario – sottolinea Rizzo – mettere in atto una strategia di azione molto più strutturata per l’eliminazione del Papillomavirus, in modo che non possa più circolare e causare tumori come quello della cervice uterina, della faringe, dell’ano, della vagina e della vulva”. Per questo “il test Hpv è importantissimo e, oggi, raccomandato in tutte le donne a partire dai 30 anni – chiarisce l’esperta – Le Regioni si stanno attivando. I medici di medicina generale raccomandano lo screening, ma poi le donne devono essere chiamate dai servizi territoriali per poter avere accesso a questa importantissima misura di prevenzione che, al momento, ci permette di identificare quelle donne che ancora non sono state tracciate attraverso lo screening e che magari non sono state vaccinate. Quindi è anche l’occasione per poterle vaccinare e proteggere nei confronti del tumore della cervice uterina”. 

La vaccinazione non riguarda solo le donne. “In Italia lo scatto culturale è stato fatto – afferma Rizzo – Da diversi anni offriamo la vaccinazione anche alla popolazione maschile. C’è ancora da lavorare: le coperture sono leggermente più basse negli uomini che nelle donne, ma si può riuscire a raggiungere anche tutta la popolazione maschile”. L’anti-Hpv “va fatto sia per proteggere gli uomini dal tumore di faringe, pene e ano, ma anche e soprattutto per ridurre la circolazione del virus”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.4 °
14.9 °
56 %
1.5kmh
75 %
Mer
15 °
Gio
20 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1491)ultimora (1340)sport (72)Eurofocus (51)demografica (28)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati