Rkomi, annullato il tour nei palazzetti: il mistero dell’email

(Adnkronos) – Il tour di Rkomi è stato annullato all’improvviso. Una comunicazione automatica via email ha colto di sorpresa i fan del cantante milanese: i concerti previsti per ottobre nei palazzetti italiani sono stati cancellati senza alcun preavviso. La notizia ha immediatamente scatenato reazioni sui social, dove in molti si interrogano sui motivi dietro la cancellazione improvvisa. Alcuni hanno ipotizzato che il motivo sarebbe da ricercare nella scelta dell’artista di riorganizzare il tour, adattandolo al nuovo album ‘decrescendo’, uscito lo scorso 23 maggio. C’è chi ha insinuato, invece, una possibile delusione nelle vendite, che avrebbe spinto alla cancellazione delle date. I concerti previsti per il 18 ottobre 2025 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il 21 ottobre all’Unipol Forum di Assago e il 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma risultano ufficialmente cancellati. Sui principali siti di ticketing compare un messaggio poco chiaro: “Per motivi organizzativi i concerti sono stati cancellati”. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita dallo staff dell’artista al momento. Nel frattempo, i possessori dei biglietti possono richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 giugno 2025, come indicato nella comunicazione ricevuta. Nonostante lo stop al tour, Rkomi sarà tra i protagonisti del Tim Summer Hits in programma il 7, 8, 9 e 10 giugno in Piazza del Popolo a Roma. Ma i fan continuano ad attendere una spiegazione ufficiale sull’improvvisa interruzione del tour autunnale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)