Road to Milano Cortina 2026: il giorno dei giorni

(Adnkronos) – Il titolo alla giornata lo suggerisce Luciano Ligabue. ‘Il giorno dei giorni’, per citare una celebre canzone del rocker di Correggio, è arrivato. Oggi, 6 febbraio 2026, iniziano le Olimpiadi di Milano Cortina. Per la quarta volta nella storia, i Giochi Olimpici si svolgeranno in Italia. A dare il via sarà la maestosa cerimonia di apertura diffusa, che avrà nello stadio San Siro di Milano il suo cuore pulsante, ‘sdoppiandosi’ su Cortina d’Ampezzo per raccontare la doppia anima dell’evento. E fondere, in maniera iconica, città e montagna.

La giornata, nei luoghi olimpici, sarà annuncia intensa. In mattinata, per dare subito forti tonalità di azzurro alle Olimpiadi, è stata inaugurata Casa Italia in Triennale a Milano. A ‘battezzarla’ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato ieri nel capoluogo lombardo per visitare il Villaggio Olimpico in zona Porta Romana e prendere parte in serata alla cena dei Capi di Stato organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale alla Fabbrica del Vapore, non lontano da Corso Sempione.

“Casa Italia è sempre un momento di grande coinvolgimento” ha detto il Capo dello Stato dopo il taglio del nastro effettuato da sua figlia Laura.

“Quando le Olimpiadi, come più frequentemente avviene, sono in altri Paesi, come è avvenuto due anni fa a Parigi, ‘Casa Italia’ è una finestra sull’Italia, un luogo che la raffigura, la presenta a tutto il mondo olimpico raccolto nel Paese in cui si svolgono i Giochi. Questa volta, in questa felice circostanza di Olimpiadi invernali in Italia, assume un altro significato: è quello di una porta d’ingresso nell’Italia, quella di un luogo che esprime la quintessenza dell’Italia, dei suoi caratteri, della sua cultura, della del suo stile di vita”. In serata, il Capo dello Stato farà tappa a San Siro per la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Il momento da sempre più seguito della rassegna a cinque cerchi.

Il tema della cerimonia sarà l’armonia. Ma lo show di San Siro regalerà diverse sorprese, come raccontato all’Adnkronos dal direttore creativo dell’evento Marco Balich: “Ogni show ha bisogno di un titolo e siamo partiti dal presupposto che Milano e Cortina rappresentino città e montagna, uomo e natura. La parola deriva dal greco ἁρμονία e indica due suoni che insieme creano qualcosa di migliore. Un concetto che si applica al rapporto tra culture, popoli, religioni, generi e differenze sociali. Mettere insieme le diversità in modo armonico significa costruire un mondo migliore”.

Il terreno, insomma, su cui nasce l’essenza dei Giochi Olimpici: “L’unica piattaforma al mondo in cui tutte le nazioni si sentono parte di un sistema comune, sfidandosi alla pari nel rispetto delle regole”. Il braciere a Cortina sarà posto in Piazza Dibona, mentre a Milano lo sfondo sarà il pittoresco Arco della Pace, a due passi dal Castello Sforzesco: “Per ribadire ancora una volta la voglia dell’Italia di farsi ambasciatrice di valori”. (QUI IL RACCONTO COMPLETO)

Lo spettacolo di San Siro regalerà le prime emozioni olimpiche. Poi, domani, si comincerà a fare sul serio con gare da disputare e medaglie da assegnare. Cinque le discipline con i primi eventi da medaglia di questa edizione: occhi puntati in primis su Bormio, lo sci alpino e la discesa libera maschile. La gara regina dei Giochi, con gli azzurri Giovanni Franzoni e Dominik Paris pronti a far sognare l’Italia. Poi attenzione allo sci di fondo a Tesero, con lo skiathlon femminile, e le finali di pattinaggio di velocità (3000m femminili con Francesca Lollobrigida di scena al Milano Speed Skating Stadium), salto con gli sci (trampolino normale individuale femminile) e snowboard (finale big air maschile a Livigno, con l’azzurro Ian Matteoli). Quanto basta per un avvio memorabile. (di Michele Antonelli)

