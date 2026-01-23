Road to Milano Cortina 2026: la grande attesa per la cerimonia di apertura

(Adnkronos) – Due settimane al 6 febbraio 2026. Due settimane alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, uno degli eventi più importanti degli ultimi anni in Italia. Da sempre l’inaugurazione è un momento sacro delle Olimpiadi. Il momento più seguito, in termini di contatti raggiunti contemporaneamente, dalla rassegna a cinque cerchi. Il momento in cui i portabandiera sfileranno per rappresentare le proprie nazioni e in cui alcuni tra i migliori artisti al mondo andranno in scena nel grande spettacolo che, a San Siro, aprirà le porte di un evento globale come i Giochi Olimpici Invernali.

Della cerimonia di apertura sono già note alcune cose. Ci saranno artisti di fama mondiale come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Mariah Carey, attori noti come Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis. Notizia di oggi, venerdì 23 gennaio, anche Ghali sarà tra i protagonisti nel grande spettacolo che il 6 febbraio darà il via a Milano Cortina 2026. Artista capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi, sensibilità e immaginari, Ghali ha costruito un percorso che fa dell’incontro tra differenze il proprio tratto distintivo. Un approccio che dialoga in modo profondo con il concetto di Armonia, cuore narrativo della cerimonia di apertura olimpica, firmata da Balich Wonder Studio, e chiave di lettura dei Giochi di Milano Cortina 2026. Il suo coinvolgimento avverrà in una veste completamente inedita, pensata appositamente per il racconto della cerimonia.

Sul palco di uno degli eventi più attesi al mondo saliranno anche due simboli della scena musicale internazionale: Lang

Lang, celebre pianista cinese, e Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama mondiale e ambasciatrice d’eccellenza della grande tradizione lirica italiana.

Due artisti diversi per storia e repertorio che collaborano da anni portando nel mondo la visione della musica come strumento di incontro tra popoli, generazioni e culture.

Cecilia Bartoli tra le voci più autorevoli della scena lirica internazionale, porterà la forza senza tempo della tradizione italiana. Artista amata dal pubblico e dalla critica, nel corso della sua carriera ha saputo interpretare il repertorio classico con intelligenza, passione e rigore. La sua voce, sempre riconoscibile e intensa, caratterizzerà uno dei momenti più evocativi della serata. Lang Lang, star mondiale del pianoforte, è da anni una figura capace di portare la musica classica oltre i suoi confini tradizionali, avvicinandola a pubblici nuovi e trasversali. Con la sua presenza magnetica e il suo talento straordinario, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, diventando un emblema di eccellenza artistica a livello globale.

Altre coordinate sono venute fuori negli ultimi giorni: è stato per esempio svelato il design dei due bracieri di Milano Cortina 2026. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, bruceranno contemporaneamente in due città diverse. I bracieri, simbolo potente dell’armonia tra le due città e i territori dei Giochi diffusi, sono realizzati grazie alla partnership con Fincantieri, sponsor di Milano Cortina 2026, e nascono da un progetto di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin. Saranno collocati in due luoghi iconici: a Milano all’Arco della Pace e a Cortina d’Ampezzo in Piazza Dibona. Si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia, omaggio al dialogo costante tra i diversi territori di questa edizione diffusa dei Giochi. I bracieri di Milano Cortina 2026 rendono omaggio al sole quale fonte primaria di vita, energia e rinnovamento. Il design richiama il genio di Leonardo da Vinci e dei suoi celebri Nodi, intrecci geometrici che simboleggiano l’armonia tra natura e ingegno umano. Un omaggio a Leonardo e al suo legame storico con Milano, città simbolo di creatività e innovazione. Realizzati in alluminio aeronautico, tra i più resistenti e leggeri, i bracieri sono strutture dinamiche che generano un movimento di apertura e chiusura, testimoni della continuità del tempo e dell’alternanza naturale tra il giorno e la notte. Progettati per espandersi e richiudersi, svelano e costudiscono come uno scrigno la preziosità della Fiamma.



La struttura è caratterizzata da una geometria variabile con un diametro che si espande da 3,1 in chiusura a 4,5 metri in apertura. Il complesso sistema meccanico integra 244 punti di snodo e 1.440 componenti, montati su perni e cuscinetti. Al suo interno, la Fiamma è racchiusa in un contenitore di vetro e metallo e utilizza effetti scenici sostenibili: nessuna ricaduta di materiali, basso impatto acustico, minime emissioni di fumo e totale sicurezza per ambienti a contatto con il pubblico.

L’accensione del 6 febbraio segnerà la conclusione del Viaggio della Fiamma olimpica. Dopo 63 giorni attraverso l’Italia, 60 città, 12.000 chilometri in tutte le 110 province della Penisola. Rappresenterà inoltre uno dei momenti più simbolici e intensi della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026. Un gesto condiviso che segnerà ufficialmente l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali, celebrando unità, continuità ed energia. A partire dal 7 febbraio, il braciere all’Arco della Pace sarà al centro di un suggestivo appuntamento quotidiano. Lo show durerà dai 3 ai 5 minuti e si terrà allo scoccare di ogni ora, dalle 17 fino alle 23, aperto a cittadini e visitatori. Un rituale che si svolgerà ogni giorno fino allo spegnimento della fiamma olimpica, il 22 febbraio, e che sarà accompagnato dalle musiche di Roberto Cacciapaglia. Il 6 marzo, con l’arrivo della Fiamma paralimpica e in occasione della Cerimonia di apertura paralimpica, i due bracieri torneranno ad ardere per l’intera durata dei Giochi, per poi spegnersi definitivamente il 15 marzo al termine della cerimonia di chiusura paralimpica.

