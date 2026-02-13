11.4 C
Robert F. Kennedy Jr: “Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina dai bordi del water”

(Adnkronos) – Dall’alimentazione ai vaccini, e ora la cocaina. Il segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr continua a far parlare di sé. In un’intervista al podcast ‘The Past Weekend’ di Theo Von, ha raccontato che durante l’emergenza Covid continuava ad andare al lavoro: “Non mi interessava cosa sarebbe successo” perché “non ho paura dei germi, sniffavo cocaina sui bordi del water”, ha confessato Kennedy Jr riferendosi al suo passato e ai decenni di recupero dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Riferendosi alla dipendenza ha aggiunto: “So che questa malattia se non la tratto mi ucciderà, per questo andavo alle riunioni ogni giorno. Per me era questione di sopravvivenza”.  

Le parole di Kennedy Jr non sono passare inosservate: Protect Our Care, un’organizzazione no-profit che lotta per un’assistenza sanitaria più accessibile negli Stati Uniti, ha chiesto al sottosegretario di dimettersi dopo l’intervista. Malcolm Kenyatta, rappresentante democratico della Pennsylvania, ha scritto su X: “Per qualche ragione non mi fido di quest’uomo in materia di salute pubblica”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

