Roberto Bolle insignito in Francia del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres

(Adnkronos) – Roberto Bolle è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dalla Repubblica Francese. L’onorificenza, comunicata dalla ministra della Cultura Rachida Dati, rappresenta una delle principali distinzioni tra i quattro ordini ministeriali del Paese. Al danzatore italiano, amatissimo anche in Francia, il riconoscimento è stato conferito per “il suo contributo e il suo impegno al servizio della cultura, della sua diffusione e della sua promozione”. Un premio prestigioso che sottolinea ancora una volta l’impatto dell’opera di Roberto Bolle sul ‘sistema danza’, non solo a livello nazionale – dove gli ultimi dati Siae registrano una crescita del balletto di oltre il 13% nell’ultimo anno – ma anche internazionale, in un Paese come la Francia, dove l’arte tersicorea gode di grande considerazione. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)