28.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roberto Bolle insignito in Francia del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Roberto Bolle è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dalla Repubblica Francese. L’onorificenza, comunicata dalla ministra della Cultura Rachida Dati, rappresenta una delle principali distinzioni tra i quattro ordini ministeriali del Paese. Al danzatore italiano, amatissimo anche in Francia, il riconoscimento è stato conferito per “il suo contributo e il suo impegno al servizio della cultura, della sua diffusione e della sua promozione”.  Un premio prestigioso che sottolinea ancora una volta l’impatto dell’opera di Roberto Bolle sul ‘sistema danza’, non solo a livello nazionale – dove gli ultimi dati Siae registrano una crescita del balletto di oltre il 13% nell’ultimo anno – ma anche internazionale, in un Paese come la Francia, dove l’arte tersicorea gode di grande considerazione. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.3 ° C
29.1 °
26.7 °
53 %
5.1kmh
40 %
Gio
27 °
Ven
25 °
Sab
30 °
Dom
30 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)incendio (15)Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati