Roberto Vecchioni, rinviate per motivi di salute quattro date del tour

Rinviate per ‘motivi di salute’ le date del tour di Roberto Vecchioni. “Si comunica – si legge infatti in una nota – che le date del tour di Roberto Vecchioni ‘Tra il Silenzio e il Tuono 2026’ previste per il prossimo 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova sono rinviate a causa di motivi di salute per i quali si rende necessario un breve periodo di riposo con la conseguente riprogrammazione degli appuntanti previsti nelle prossime settimane.

Si specifica che i biglietti già acquistati rimangono validi per le seguenti nuove date: giovedì 21 maggio Teatro Galleria di Legnano; mercoledì 27 maggio Teatro Ivo Chiesa di Genova; lunedì 28 settembre Teatro Dal Verme di Milano; mercoledì 30 settembre Teatro Brancaccio di Roma.

Eventuali rimborsi per le date in programma al Teatro Galleria di Legnano e al Teatro Ivo Chiesa di Genova potranno essere richiesti entro e non oltre il 10 aprile 2026 e le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente a Ticketone seguendo le indicazioni su https://www.rimborso.info/.



Per la data in programma al Teatro Brancaccio di Roma si può chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il giorno 13 marzo 2026. Per i biglietti acquistati attraverso il circuito Ticketone, le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate esclusivamente a Ticketone seguendo le indicazioni su https://www.rimborso.info/. I biglietti acquistati presso il botteghino del Teatro Brancaccio potranno essere rimborsati recandosi direttamente in biglietteria.

Per la data in programma al Teatro Dal Verme di Milano gli eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 20 marzo 2026, inoltrando le richieste esclusivamente a Ticketone seguendo le indicazioni su https://www.rimborso.info/

