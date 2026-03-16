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Robot ‘stalker’ segue e molesta donna di 70 anni a Macau: l’episodio diventa virale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un robot umanoide ha provocato il panico per le strade di Macau, molestando una donna di 70 anni, al punto da dover richiedere l’intervento della polizia. L’episodio, che ha rapidamente fatto il giro dei social, solleva interrogativi sul comportamento dei robot in pubblico e sui rischi della tecnologia sempre più presente nelle città. 

Secondo quanto riportato dal quotidiano Macao Post Daily, l’incidente è avvenuto giovedì sera nel quartiere storico di Patane. La donna si era fermata brevemente in strada per controllare il cellulare, quando ha notato qualcosa alle sue spalle: un robot umanoide, apparentemente “appostato” proprio dietro di lei. 

Un video diventato virale mostra la donna urlare: “Sei pazzo? Mi fai battere il cuore all’impazzata!”. Il robot ‘stalker’ ha quindi alzato le braccia in segno di resa, ma non si è allontanato dalla passante rimanendo fermo accanto a lei. Solo l’arrivo della polizia ha interrotto l’inquietante scena, con un agente che ha afferrato il robot per il collo e lo ha portato via. 

 

Si tratta del modello ‘Unitree G1’, molto diffuso in Asia. Secondo i media locali, il robot appartiene a un centro educativo che lo utilizza a scopo promozionale. Dopo l’intervento della polizia, il robot è stato restituito al proprietario, un uomo di 50 anni, che è stato ammonito a usare il dispositivo con maggiore cautela in pubblico. 

La donna, scossa dall’accaduto, ha avuto problemi di nausea e si è recata in ospedale per accertamenti, venedo dimessa poco dopo. Nonostante lo spavento, ha deciso di non presentare denuncia per molestie. 

L’episodio solleva domande sempre più urgenti: quanto sono sicuri i robot umanoidi nelle città affollate? E fino a che punto la loro programmazione può prevenire comportamenti ‘invadenti’ o indesiderati? 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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