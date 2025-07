Robotica, Resmini (a.Quantum): “Per Acea è tassello fondamentale di innovazione”

(Adnkronos) – “Entrare nel mondo della robotica non è solo un’opportunità, ma una necessità per chi come Acea è uno dei più grandi operatori infrastrutturali del Paese. Le infrastrutture stanno cambiando: nel passato si facevano condotte per l’acqua o cavi per la distribuzione elettrica, oggi bisogna pensare a infrastrutture intelligenti, dotate di sensori e applicazioni robotiche”. Così Enrico Resmini, amministratore delegato di a.Quantum, in occasione dell’accordo strategico triennale tra la società del Gruppo Acea dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato e l’Istituto italiano di tecnologia (Iit), centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica italiana. La firma sancisce ufficialmente la costituzione di un Robotic Joint Lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, dell’energia e dell’ambiente. “Pensiamo alla manutenzione predittiva che si può fare sulle condotte o a come operare in sicurezza quando qualcosa si rompe – spiega Resmini – La robotica è un tassello fondamentale e su questo proseguiamo in maniera spedita. È un passo importante che si coniuga con la capacità di Acea di elaborare la quantità enorme di informazioni che arrivano dalle nostre strutture. I nostri tecnici, i nostri ingegneri e i nostri operai – conclude – lavoreranno al fianco di macchine che permetteranno loro di essere ancora più efficienti ed efficaci nel loro lavoro”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)