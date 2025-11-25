12.6 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rocca: “A Tor Vergata Ps più efficiente con fondi Giubileo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono soddisfatto per il lavoro che si sta facendo qui a Tor Vergata, così come nel resto della Regione. I fondi del Giubileo ci hanno aiutato ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso e ci hanno permesso di registrare che il Giubileo non ha avuto incidenti rilevanti e tutto è filato liscio”. Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, intervenendo all’inaugurazione della nuova Unità di Medicina d’urgenza del Policlinico universitario Tor Vergata di Roma, realizzata grazie ai fondi giubilari previsti dalla Dgr 22/2024. 

“Nonostante 30 milioni di pellegrini abbiano visitato Roma, i servizi hanno funzionato – ha sottolineato Rocca – E’ un motivo di soddisfazione e un segnale di miglioramento, grazie alla riqualificazione delle aree di emergenza-urgenza e delle medicine d’urgenza: interventi che non servono solo per il Giubileo ma per tutti i cittadini. Sono elementi di dignità per i pazienti”.  

Il governatore ha poi ringraziato il personale del policlinico universitario Tor Vergata, osservando che “2 anni fa i tempi di attesa in Pronto soccorso erano intorno ai 3.000 minuti: oggi siamo a 1.300. E’ un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutto il personale sanitario e della direzione, che hanno dimostrato attenzione e capacità organizzativa”. Infatti “gli accessi al Pronto soccorso sono cresciuti significativamente e, allo stesso tempo, il tempo di permanenza è diminuito – ha rimarca Rocca – E’ un dato che va sottolineato. Qui non si gestiscono solo le emergenze, ma anche numerose criticità elettive, patologie importanti. E’ un ospedale che garantisce alta qualità e contribuisce in modo decisivo alla rete regionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.6 ° C
13.3 °
10.9 °
77 %
2.1kmh
40 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1624)ultimora (1519)sport (54)demografica (51)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati