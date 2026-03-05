19.6 C
Rocca ha inaugurato l’unità di geriatria del Policlinico Tor Vergata

(Adnkronos) – E’ stata inaugurata questa mattina, l’Unità di Geriatria del Policlinico Tor Vergata, un nuovo tassello nel potenziamento dell’area Emergenza pensato in modo specifico per rispondere ai bisogni delle persone fragili, degli anziani e dei pazienti affetti da patologie croniche. Al taglio del nastro, insieme con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, hanno partecipato anche il ministro della Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini, il rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron e il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, Ferdinando Romano. 

Realizzata grazie ai fondi del Giubileo e destinati al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (Dea), la nuova unità di degenza, situata al quarto piano della Torre 8, dispone di 20 posti letto ed è già operativa dal 22 gennaio 2026. L’intervento, consegnato nei tempi programmati, costituisce un rafforzamento dell’area dell’Emergenza e Urgenza e nasce dall’esigenza di affrontare l’aumento costante degli accessi al pronto soccorso da parte di pazienti con pluripatologie, condizioni di fragilità clinica e bisogni assistenziali complessi.  

La presenza di un’Unità di Geriatria dedicata permette di garantire una presa in carico tempestiva e multidisciplinare, con percorsi assistenziali mirati e personalizzati. L’Unità, diretta dal prof. Davide Canosci Della Morte, responsabile della Uoc di Epatologia, Nutrizione Clinica e Geriatria, comprende 9 stanze doppie e 2 stanze singole, di cui una con bagno accessibile a persone con disabilità. “Gli spazi sono stati progettati per assicurare comfort, sicurezza e continuità assistenziale, elementi fondamentali nella gestione di pazienti fragili e cronici – conclude la Regione Lazio – La ristrutturazione ha interessato circa 1.000 metri quadrati di superficie funzionale, oltre a 300 metri quadrati di aree comuni e spazi di attesa, per un investimento complessivo di 4.209.000 euro”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

