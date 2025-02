“Roccaraso libera”, lo striscione in Curva Sud per Roma-Napoli

(Adnkronos) – Roma e Napoli in campo, Roccaraso in curva. A fare da cornice al big match dell’Olimpico, oggi 2 febbraio 2025, gli striscioni che campeggiano in curva Sud, il cuore del tifo giallorosso. “Roccaraso libera” e “Solidarietà alla popolazione di Roccaraso”, si legge sugli striscioni esibiti sugli spalti. Il riferimento è ovviamente alla località sciistica dell’Abruzzo che negli ultimi weekend, in particolare domenica scorsa, è stata presa d’assalto da decine di migliaia di turisti napoletani arrivati in pullman. Dopo l”assalto’ di domenica scorsa, per questo fine settimana l’amministrazione di Roccaraso ha varato misure per ridurre il numero dei pullman in arrivo dalla Campania. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)