Rocio Munoz Morales a Venezia: “Sto bene, non si vede?”

(Adnkronos) – “Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?” Così ha risposto Rocío Muñoz Morales all’Adnkronos al termine della conferenza stampa del Filming Italy Venice Award, evento collaterale della 82esima Mostra del Cinema di Venezia. Un’apparizione elegante e composta, la sua, mentre ha ricevuto da Tiziana Rocca, promotrice del premio, un riconoscimento per l’intenso lavoro teatrale svolto nella scorsa stagione. Nessun riferimento, tuttavia, da parte dell’attrice alla vicenda che l’ha travolta in uno dei casi più discussi dell’estate italiana. L’ex compagna dell’attore Raoul Bova, madre delle sue due figlie, si è trovata, suo malgrado, invischiata in uno scandalo che, da semplice gossip, rischia di approdare nelle aule di tribunale. Una storia di ricatti, audio rubati e intimità violata, che ha riportato la coppia sotto i riflettori per motivi ben lontani dal lavoro artistico. Tutto è iniziato con un messaggio anonimo, arrivato sul cellulare di Raoul Bova. Un avvertimento: alcuni audio compromettenti, relativi a conversazioni intime con Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, potrebbero essere diffusi. Nessuna richiesta esplicita, ma un’intenzione chiara. Bova sceglie il silenzio. Il 21 luglio, però, le conversazioni vengono rese pubbliche da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. La Procura di Roma apre un’inchiesta per tentata estorsione. Quello che fino a poco prima sembrava solo un gossip su una crisi sentimentale si è trasformato in qualcosa di molto più complesso. Nonostante il turbine mediatico, Rocío Muñoz Morales ha scelto la via della discrezione. Nessuna dichiarazione diretta, nessuna replica fuori posto. Solo qualche parola, densa di significato, lasciata oggi ai microfoni del Filming Italy Venice Award, prima sua apparizione dopo la vicenda che ha coinvolto Bova: “Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io”. Poi ai giornalisti, che l’hanno raggiunta sulla Terrazza Campari del Lido di Venezia, ha aggiunto parlando di sè: “Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa”. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)