Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, smentita la crisi: lei fa chiarezza sui social

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono in crisi? Il dubbio è nato dopo che l’attrice è stata avvistata in centro a Roma in compagnia di un altro uomo, alimentando così le voci su un presunto allontanamento definitivo dal compagno. Ma a fare chiarezza ha provveduto proprio la Morales con una storia pubblicata sui social. “Spunta un cavaliere segreto”, si legge sull’articolo del magazine che ha paparazzato Rocio Munoz Morales in compagnia di un altro uomo, e in assenza del compagno Raoul Bova. La 36enne ha rotto il silenzio e ha postato gli scatti rubati dai paparazzi sul suo profilo social: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta”, ha scritto a corredo. Poi, ha pubblicato un selfie della stessa sera in cui appare in compagna di altre due persone: “Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia, super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo il Cappotto di Janis”, ha spiegato la conduttrice mettendo fine alle voci di crisi con Raoul Bova, con cui è legata sentimentalmente da 13 anni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)