Roland Garros, impresa di Gigante: Tsitsipas ko e vola al terzo turno

(Adnkronos) – Impresa di Matteo Gigante che avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurro, numero 167 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti. “Mamma mia, ma è tutto vero?”, le parole di Gigante nell’intervista a caldo dopo la vittoria. “Mi sento benissimo E’ stata una lotta, lui è un giocatore straordinario, ho giocato davvero bene. Ho lavorato tanto in questo mese per arrivare a mostrare calma in campo, grazie al mio team perché il lavoro sta pagando”, ha aggiunto il 23enne romano, diventato un beniamino del pubblico parigino. “Due mesi fa ho giocato il Masters 1000 in casa a Roma, da due settimane qui mi sto trovando benissimo. E continuerò a starci”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)