Roma, 14enne alla guida di auto a noleggio rubata: non si ferma all’alt e provoca incidente

(Adnkronos) – Un 14enne alla guida di un auto a noleggio rubata, dopo non essersi fermato all’alt imposto dai carabinieri, ha provocato un incidente. E’ accaduto a Roma, sabato pomeriggio.  

Erano le 14 di ieri quando l’autovettura a noleggio, una Fiat Enjoy, non si è fermata all’alt imposto dai carabinieri impegnati in controlli alla circolazione stradale in via Tuscolana. Tentando la fuga, il ragazzino si è scontrato con un’autovettura ferma al semaforo. L’incidente non ha provocato feriti.  

I carabinieri hanno raggiunto il veicolo e hanno scoperto che alla guida c’era un 14enne, nato a Roma, di origini straniere e già noto alle forze dell’ordine, che ha anche opposto resistenza. 

Dagli accertamenti, l’autovettura è risultata rubata. Il 14enne è stato denunciato e affidato al tutore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Roma Capitale per i rilievi del caso.  

cronaca

© Riproduzione riservata

